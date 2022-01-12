Марсьяль вряд ли перейдёт в «Севилью»

Переход форварда Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью», скорее всего, не состоится, информирует Marca.
Как пишет издание, «Севилья» не готова выполнить требования «МЮ» по аренде футболиста. «Красные дьяволы» хотят, чтобы испанцы платили французу половину его заработной платы, а также заплатили комиссию за его аренду. «Севилья» не может позволить себе такие траты в зимнее трансферное окно.
Ранее главный тренер «МЮ» Ральф Рангник подтвердил, что Марсьяль хочет покинуть команду. Сообщалось, что 26-летний нападающий согласен на переход в «Севилью».
Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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