Юрий Жирков прибыл в «Химки» на медосмотр

Бывший защитник «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрий Жирков прибыл в «Химки» для прохождения медосмотра. В случае успешного обследования игрок с большой долей вероятности подпишет контракт с подмосковным клубом.
«Я тут для медосмотра в «Химки»? Ну да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать. Если всё будет нормально, то, скорее всего, перейду в этот клуб.
Что меня мотивирует в 39 лет? Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет всё нормально со здоровьем, то почему бы и нет.
Почему выбрал «Химки»? Если мне 38 лет, то куда меня возьмут? «Зенит», «Спартак», ещё куда-то?» — приводит слова Жиркова «Спорт-экспресс».
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».
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