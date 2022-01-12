Мохамед Салах снялся для обложки журнала GQ
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Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах снялся для обложки февральского номера журнала GQ.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» GQ.
29-летний Салах в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт египтянина с «Ливерпулем» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн. Вчера, 11 января, Мохамед принял участие в матче первого тура Кубка африканских наций с Нигерией (0:1).
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 42 очка в 20 играх. Лидирует «Манчестер Сити» (53 очка в 21 матче).
Видео гола Мохамеда Салаха в матче с «Челси»
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