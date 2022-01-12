Агент Аллегри: Азмун — хороший игрок, но он не выступал в топ-клубах и конкурентных лигах

Джованни Бранчини, агент главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в туринский клуб.



«Азмун — качественный футболист. У меня нет информации изнутри, но я не уверен, что он из тех игроков, которыми интересуется «Ювентус». Думаю, что клуб может искать либо центрального нападающего, либо полузащитника в случае продажи своего игрока середины поля. Его уровень я не обсуждаю. Азмун — интересный игрок, который выступает на хорошем уровне уже на протяжении многих лет. Но он никогда не делал этого в топ-клубах и в лигах с серьёзной конкуренцией», — приводит слова Бранчини Sky Sport Italia.



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

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