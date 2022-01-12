Юрий Жирков подписал контракт с «Химками»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков сообщил о заключении клубом контракта с защитником Юрием Жирковым.



«Пять минут назад закончили переговоры с Жирковым. Юрий выбрал Московскую область. Подписали контракт на полгода с возможностью продления ещё на год. Результаты медосмотра полностью устроили, летит на сборы. У человека запредельное желание играть в футбол», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».