В «Монако» высказались о возможном переходе Головина в «Вест Хэм»

Вице-президент футбольного клуба «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Головин попал в сферу интересов «Вест Хэма».

«Пока что не было никаких предложений от «Вест Хэма» по Головину. Готовы ли мы отпустить его зимой? Всё зависит от предложений английского клуба, но думаю, вряд ли отпустим его сейчас», – цитирует Петрова Metaraitings.

Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе «Эвертона» к Головину.



25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.