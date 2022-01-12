Шварц: Смолов произвёл на меня впечатление

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переход нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в стан бело-голубых.



«Я рад, что Фёдор Смолов перешёл в «Динамо». Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда.



Я общался с Фёдором лично, мне разговор очень понравился. Он вообще произвёл на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но и в жизни. К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.