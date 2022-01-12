Фёдор Смолов поделился впечатлениями от возвращения в «Динамо»

Нападающий Фёдор Смолов поделился эмоциями от перехода из «Локомотива» в «Динамо».



«Как только узнал об интересе со стороны «Динамо» и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте. Где-то даже не до конца верил, что получится. Думал, вдруг что-то не сложится. Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения. Ностальгия… Зашёл в офис и уже много знакомых людей увидел.



Очень хочу помочь команде! Всего два очка от лидера, вся борьба впереди, и мои мысли сейчас только о том, как выходить на поле и побеждать. Настроен на большую работу, требования у тренерского штаба очень серьёзные, но вместе с тем и предельно понятные.



Конечно, я следил за «Динамо», и не только в этом сезоне, а практически с момента своего ухода. В «Динамо» я многому научился – здесь проходило моё становление в профессиональном футболе. Очень обрадовался, когда у клуба наконец-то всё наладилось, ушёл негатив, команда перестроилась и стала показывать классный атакующий футбол. Искренне рад вновь оказаться дома. Надеюсь, что смогу принести пользу команде и радость всем динамовским болельщикам», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

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