Павла Мамаева и его возлюбленную задержали на таможне
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Полузащитника «Химок» Павла Мамаева и его возлюбленную Надежду Санько задержали на таможне в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщила девушка в своём «инстаграме».
Она опубликовала фотографию, сделанную в аэропорту, намекнув, что у них с Павлом возникли проблемы. «Таможня даёт (нет) добро», — написала блондинка, но позже удалила снимок.
33-летний Мамаев выступал за «Ростов» с сентября 2019 года. За донскую команду в нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».
«Химки» после 18 туров Российской Премьер-Лиги идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14 очками.
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