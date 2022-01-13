«Это рычание льва!» Санчес о победном голе в ворота «Ювентуса» на 121-й минуте

Нападающий «Интера» Алексис Санчес прокомментировал победный гол в ворота «Ювентуса» в Суперкубке Италии

«Чемпионы таковы, чем больше они играют, тем лучше они себя чувствуют. Они могут сделать то, чего не может никто другой. Я играл против «Лацио», и думал, что сыграю сегодня с первых минут, так как был в хорошей форме, но тренер принял такое решение. Я был голоден и хотел что-нибудь выиграть сегодня вечером! Мы на правильном пути с правильными игроками, и мы должны продолжать в том же духе. Я всегда говорил, что чувствую себя львом в клетке, когда не играю! Однажды пришел Конте и сказал: «Никто другой не похож на тебя», он включил меня на последние 15 минут и сказал, что я всё изменю. Я сказал, выпусти меня раньше, тогда я тоже смогу что-то изменить! Это рычание льва!», — приводит слова Санчеса Football Italia.

Напомним, Санчес начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й минуте. На 121-й минуте Санчес забил победный гол.