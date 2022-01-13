Роналду: не хочу быть на 5-м, 6-м или 7-м месте. Менталитет «МЮ» должен быть не ниже топ-3

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался об амбициях и менталитете «красных дьяволов».

«Я не приемлю того, чтобы менталитет «Манчестер Юнайтед» был ниже, чем топ-3 в АПЛ.

Думаю, чтобы создать что-то хорошее, иногда нужно разрушить что-то прежнее. Так почему бы и нет — новый год, новая жизнь, и я надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» сможет достичь того уровня, которого хотят болельщики. Фанаты этого заслуживают.

Сейчас мы способны что-то изменить. Я знаю, как начать менять всё, но не буду рассказывать это, потому что не думаю, что это будет этично с моей стороны.

Что я могу сказать, так это то, что мы можем играть лучше — все мы. «Манчестер Юнайтед» должен изменить нынешнее положение дел.

Я не хочу быть здесь, чтобы занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь, чтобы стараться побеждать и конкурировать. Думаю, мы уже создаём конкуренцию, но ещё не достигли своего лучшего уровня. «МЮ» предстоит пройти долгий путь, чтобы стать лучше», — приводит слова Роналду Sky Sports.

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