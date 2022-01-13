Роналду высказался о работе Рангника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о работе временного главного тренера клуба Ральфа Рангника.

«С тех пор, как он приехал пять недель назад, он многое изменил». Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Это требует времени, но я верю, что он проделает хорошую работу. Мы знаем, что играем не в лучший футбол, но у нас есть много игр, которые нужно улучшить. С тех пор, как он пришёл, я думаю, что в некоторых моментах мы стали лучше, но ему нужно время. Не так просто изменить менталитет игроков и то, как они играют, культуру, систему. Я верю, что он собирается это сделать», — приводит слова Роналду Sky Sports.

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.