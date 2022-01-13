Главный врач ЦСКА: проблем с лишним весом ни у кого нет. Все справились с нагрузками

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, как проводит первый сбор армейцев в Испании.



«Проблем с лишним весом ни у кого нет. Все ребята, которые были на тот момент в России, а это большая часть команды, перед вылетом прошли диспансеризацию, в том числе бежали тредмил-тест до отказа. Мероприятие состоялось в штатном режиме, все справились с нагрузками достойно, как и подобает армейцам. Обмороков не было (улыбается). Завтра утром футболисты пройдут тестирование силы, мышечного баланса и аэробных возможностей», — цитирует Безуглова пресс-служба ЦСКА.



Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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