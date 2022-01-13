Источник: Жиго в течение недели перейдёт из «Спартака» в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго с большой долей вероятности продолжит карьеру в Турции. 28-летний француз в течение недели станет игроком «Трабзонспора», информирует Aksam.

Согласно сведениям источника, турецкий клуб близок к договорённости с Жиго по поводу условий личного контракта. Самуэль уже сообщил руководству «Спартака», что не будет продлевать соглашение, которое истекает по окончании нынешнего сезона, и хочет покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что на Жиго претендуют французские «Лион» и «Марсель», итальянская «Рома», а также мексиканский «Тигрес».

Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.