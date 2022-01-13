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Понсе начал последний этап восстановления после травмы

Понсе начал последний этап восстановления после травмы
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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе вернулся в Москву, где проходит последний этап восстановления после травмы, из-за которой он пропустил чуть более трёх месяцев. Об этом сообщает AS.

24-летний Понсе получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. «Спартак» сообщал, что из-за травмы аргентинский нападающий пропустит около трёх месяцев.

В нынешнем сезоне Понсе принял участие в девяти матчах чемпионата России и Лиги Европы, отметившись четырьмя забитыми голами и результативной передачей. Контракт нападающего с московской командой истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Понсе в € 7 млн.

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