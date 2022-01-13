Ларин, которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, отказался от зарплаты в € 5 млн в Аравии
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Нападающий турецкого «Бешикташа» Кайл Ларин входил в сферу интересов клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который предложил игроку зарплату в € 5 млн при переходе. 26-летний канадский футболист отказался от предложения, так как Ларин хочет оставаться на нынешнем уровне до чемпионата мира – 2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Летом сообщалось, что московские «Спартак» и ЦСКА интересуются покупкой футболиста, несмотря на интерес игрока на продолжение карьеры в Турции. Армейцы предлагали за Ларина € 1 млн, а самому футболисту зарплату в € 1,7 млн в год, но получили отказ.
В нынешнем сезоне Ларин в 23 матчах во всех турнирах стал автором семи голов и голевой передачи. Контракт футболиста истекает в конце сезона.
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