Ларин, которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, отказался от зарплаты в € 5 млн в Аравии

Нападающий турецкого «Бешикташа» Кайл Ларин входил в сферу интересов клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который предложил игроку зарплату в € 5 млн при переходе. 26-летний канадский футболист отказался от предложения, так как Ларин хочет оставаться на нынешнем уровне до чемпионата мира – 2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Летом сообщалось, что московские «Спартак» и ЦСКА интересуются покупкой футболиста, несмотря на интерес игрока на продолжение карьеры в Турции. Армейцы предлагали за Ларина € 1 млн, а самому футболисту зарплату в € 1,7 млн в год, но получили отказ.

В нынешнем сезоне Ларин в 23 матчах во всех турнирах стал автором семи голов и голевой передачи. Контракт футболиста истекает в конце сезона.