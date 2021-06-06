«Спартак» вступил в борьбу с ЦСКА за форварда сборной Канады Ларина
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Московский «Спартак» вступил в борьбу со столичным ЦСКА за нападающего «Бешикташа» и сборной Канады Кайла Ларина, сообщает Fanatik.
Ларин, контракт которого действует ещё сезон, хочет продолжить карьеру в Турции. Однако «Бешикташ» попытается уговорить Ларина на трансфер.
Сообщалось, что «Бешикташ» счёл недостаточным предложение ЦСКА в размере € 1 млн по покупке Ларина. ЦСКА предложил ему контракт с заработной платой в € 1,7 млн в год.
Кайл Ларин принял участие в 38 матчах чемпионата Турции, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт Ларина с «Бешикташем» рассчитан до 2022 года. С 2015 по 2017 год Ларин выступал в составе клуба MLS «Орландо Сити».
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