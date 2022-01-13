«Фиорентина» требует с «Ньюкасла» € 45 млн за защитника

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович входит в сферу интересов «Ньюкасла», который планирует усилить команду двумя центральными защитниками до окончания зимнего трансферного окна. Об этом сообщает The Sun.



«Фиорентина» готова расстаться с 24-летним сербским игроком, но только в случае получения предложения в размере € 45 млн. Не сообщается, готов ли английский клуб удовлетворить запрос итальянского.



Миленкович стал игроком «Фиорентины» летом 2017 года, перейдя из «Партизана» за € 5,1 млн. В нынешнем сезоне защитник в 17 матчах итальянской Серии А забил гол. Также на его счету гол в двух встречах Кубка страны.



Контракт Миленковича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 23 млн.