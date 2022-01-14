«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Рашфордом
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Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продления контракта с нападающим команды Маркусом Рашфордом. Действующее соглашение футболиста заканчивается в конце следующего сезона. Об этом сообщает ESPN.
У «Манчестер Юнайтед» есть автоматическое право продления контракта 24-летнего английского футболиста на сезон, но, вероятно, они планируют заключить со своим игроком более длительное соглашение. В клубе уверены, что тренерский штаб сможет полностью раскрыть потенциал игрока.
Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне нападающий забил два гола и отдал голевую передачу в 11 матчах английской Премьер-лиги. Также на его счету гол в трёх матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Рашфорда в € 85 млн.
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