«Бешикташ» недоволен игрой Батшуайи и может рассмотреть вопрос приглашения Зе Луиша

Руководство турецкого «Бешикташа» недовольно выступлениями 28-летнего бельгийского форварда Миши Батшуайи, арендованного у лондонского «Челси», и готово рассмотреть вопрос с приглашением бывшего нападающего московского «Локомотива» Зе Луиша, вышедшего на рынок свободных агентов. Об этом сообщает Takvim.



Отмечается, что услуги игрока были предложены «Бешикташу» самим представителем Зе Луиша. В ближайшие дни профиль игрока будет оценён более подробно и в случае положительной оценки, начнутся переговоры о контракте.



Напомним, в составе «Локомотива» Зе Луиш выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол. На счету Батшуайи в 23 матчах за «Бешикташ» 23 встречи, в которых он отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

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