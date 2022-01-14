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Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в «МЮ» до конца сезона

Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в «МЮ» до конца сезона
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы голландский полузащитник Донни ван де Бек остался в команде до конца текущего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клуб ещё не принял точное решение о будущем футболиста. Но вероятность ухода полузащитника в аренду всё ещё существует, несмотря на желание главного тренера оставить футболиста в обойме. Контактов с каких-либо клубом пока что нет.

Ранее футболист сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в 13 матчах за манчестерский клуб во всех турнирах и отметился только одним голом.

Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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