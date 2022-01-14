Бывший футболист множества российских клубов Александр Шешуков раскрыл суммы премиальных в «Спартаке», «Локомотиве» и ЦСКА

«Янбаев говорил, что получал 25 тыс. долларов премиальных за победу? Ого! Я это время не застал, но думал, что такие деньги только в «Анжи» платили. Логашов мне рассказывал, что они по 30-40 тысяч евро получали. Самый большой бонус в «Локомотиве» был за победу в Кубке России — каждому пришла разная сумма, эквивалентная месячной зарплате. За отдельные матчи, по-моему, премиальные не платили.

В «Спартаке» была похожая система: за победу получали по 5-10 тысяч евро, а в случае хороших результатов — например, финиша в топ-3 и выхода в еврокубки — приходила более существенная сумма. В ЦСКА, насколько знаю, есть только бонусы за выполнение цели на сезон.

Наибольшая сумма, которая приходила мне на карту? Когда из «Москвы» переходил в «Спартак», мне заплатили подъемные — 500 тысяч долларов», — приводит слова Шешукова «Спорт-экспресс».

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Шешуков выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику», «Луч-Энергию» и другие российские клубы.