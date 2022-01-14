Нани близок к подписанию контракта с «Венецией»
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35-летний португальский вингер Луиш Нани, вышедший на рынок свободных агентов после истечения контракта с клубом МЛС «Орландо», близок к подписанию контракта с «Венецией», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Нани, ранее выступавший в Италии за «Лацио», был предложен сразу двум клубам Серии А – «Дженоа» и «Болонье», которые в ближайшее время оценят профиль игрока.
В сезоне-2017/2018 Нани провёл 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.
В 88 играх за свой последний клуб, «Орландо», португалец забил 31 мяч и сделал 25 ассистов.
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