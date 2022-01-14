Рангник — об АПЛ: не скажу, что я удивлён АПЛ. Всё так, как и ожидалось

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, назначенный на этот пост в конце ноября 2021 года, рассказал, удивила ли его английская Премьер-лига.
«Не скажу, что я удивлён АПЛ. Всё так, как и ожидалось.
Однако меня удивило то, что команды из нижней части турнирной таблицы лиги хорошо организованы, готовы физически и тактически. Им возможно проиграть», — приводит слова Рангника BBС.
Под руководством 63-летнего Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл пять матчей в чемпионате Англии, из которых выиграл три, один сыграл вничью и один раз проиграл. В конце сезона Рангник покинет свой пост и займёт одну из должностей в структуре английского клуба.
В ближайшем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой». Встреча состоится завтра, 15 января.
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