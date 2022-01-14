Стало известно, с какими тренерами вёл переговоры «Краснодар» помимо Фарке
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«Краснодар» вёл переговоры с несколькими иностранными тренерами помимо Даниэля Фарке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Помимо Фарке, на пост главного тренера команды претендовали Паулу Фонсека, Эусебио Ди Франческо, Джесси Марш и Эдин Терзич.
«Фонсека и Марш отказались от предложения «Краснодара», переговоры с Ди Франческо зашли в тупик, а Терзич до последнего момента был кандидатом, но был сделан выбор в пользу Фарке», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, срок соглашения Фарке с «быками» рассчитан до лета 2024 года. Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб «быков» пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла. Немецкий специалист заменил на этом посту Виктора Гончаренко.
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