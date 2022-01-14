Важные нюансы и инсайды про назначение немецкого тренера в российский клуб.

«Галицкий в восторге. Фарке перевёл все его интервью». Как «Краснодар» выбрал тренера

В «Краснодаре» произошло историческое событие. Впервые клуб возглавил тренер из дальнего зарубежья, а не специалист из России или СНГ (хотя можно вспомнить «обрусевшего» Муслина, но Сербия всё-таки не дальнее зарубежье). Раньше Сергей Галицкий был уверен, что он не хочет назначать «Тухелей». Но последние полтора года развития «Краснодара» заставили его изменить свои взгляды. Главным тренером команды стал хороший знакомый Тухеля – Даниэль Фарке. «Чемпионат» выяснил детали назначения немца.

Фото: fckrasnodar.ru

Фарке поразил Галицкого на переговорах своей подготовкой и погружённостью в детали

После увольнения Виктора Гончаренко хозяин «Краснодара» твёрдо решил, что клубу необходим иностранный тренер. Российских кандидатов в клубе не рассматривали. Переговоры с Фарке проходили в Дубае.

По словам наших источников, немецкий специалист поразил Галицкого и остальное руководство клуба на первой же встрече. «Перед переговорами с боссами «Краснодара» Даниэль изучил всё про «Краснодар». Он даже перевёл все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего. Также Фарке представил своё видение развития команды. Галицкий был в восторге», – рассказал источник «Чемпионату»

Помимо погружённости во внутренние дела клуба, Фарке привлёк руководство «Краснодара» своим стилем игры. Футбол немца – это азарт, огонь, игра в атаку и открытый футбол. Всё то, что хочет видеть Сергей Галицкий от своей команды.

Даниэль Фарке Фото: Stephen Pond/Getty Images

Окончательно с кандидатурой немецкого коуча в клубе определились около недели назад. Всё остальное время стороны согласовывали детали и готовились к сборам.

С кем ещё вёл переговоры «Краснодар»

В списке «Краснодара», помимо Фарке, было несколько именитых иностранцев. Одним из первых, к кому обратился клуб, был Паулу Фонсека. Португальского тренера привлёк проект, но, по словам наших источников, Фонсека решил взять паузу и подождать лучшего предложения.

Краснодарский клуб общался и с Эусебио Ди Франческо. Итальянец был одним из кандидатов, но с ним переговоры зашли в тупик.

Пауло Фонсека Фото: Paolo Bruno/Getty Images

По нашей информации, очень большой интерес руководство российского клуба проявило к экс-тренеру «РБ Лейпциг» Джесси Маршу. С американцем велись плотные переговоры, но Марш отказался возглавить клуб.

Главным же конкурентом Фарке был другой немец – Эдин Терзич. В прошлом сезоне Терзич исполнял обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии», а летом покинул клуб. Эдину тоже было сделано предложение возглавить «Краснодар», но по итогу руководство остановилось на Фарке.