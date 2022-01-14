«Манчестер Сити» и «Интер» заинтересованы в подписании Модрича свободным агентом
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У полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в конце нынешнего сезона истекает контракт с клубом. В подписании хорватского футболиста на правах свободного агента заинтересованы английский «Манчестер Сити» и итальянский «Милан». Об этом сообщает El Nacional.
С 1 января 36-летний Модрич может вести переговоры с другими командами напрямую. По сведениям источника, испанский клуб предложил хавбеку новый контракт сроком на один год.
Модрич стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне полузащитник в 14 матчах испанской Ла Лиги отдал четыре голевые передачи. Также на счету футболиста голевой пас в четырёх играх Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Модрича в € 10 млн.
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