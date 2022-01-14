«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» заинтересованы в приглашении Индзаги летом
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заинтересовал другие клубы. По сведениям, английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Атлетико» интересовались возможной доступностью специалиста по окончании сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
В «Интере» не готовы расставаться с 45-летним итальянским специалистом, который ведёт команду к защите чемпионства страны. В 20 матчах итальянской Серии А «Интер» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Милан» на одно очко и имея матч в запасе. Клуб готовит новое соглашение для Индзаги. Действующее соглашение истекает в конце следующего сезона.
В настоящее время «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник, «Атлетико» — Диего Симеоне.
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