Источник: Миранчук перейдёт из «Аталанты» в «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны согласовали условия перехода, который состоится через несколько дней. Миранчук ещё может помочь «Аталанте», испытывающей проблемы с составом. Детали сделки не сообщаются. Ранее появилась информация, что Миранчук может уйти в аренду.
26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
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