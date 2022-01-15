Источник: Миранчук перейдёт из «Аталанты» в «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, стороны согласовали условия перехода, который состоится через несколько дней. Миранчук ещё может помочь «Аталанте», испытывающей проблемы с составом. Детали сделки не сообщаются. Ранее появилась информация, что Миранчук может уйти в аренду.



26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.