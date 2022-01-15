Рангник сообщил, что не планирует назначать Роналду капитаном «МЮ» на постоянной основе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что не планирует назначать нападающего Криштиану Роналду капитаном команды на постоянной основе.
Напомним, португальский футболист надел капитанскую повязку на матче с «Вулверхэмптоном» (0:1), заменив травмированного защитника Гарри Магуайра.
«Сейчас не вижу причин для замены капитана. Гарри Магуайр до сих пор был капитаном, и пока он выступает, он будет капитаном. Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле», — приводит слова Рангника Goal.com.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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