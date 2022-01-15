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Рангник сообщил, что не планирует назначать Роналду капитаном «МЮ» на постоянной основе

Рангник сообщил, что не планирует назначать Роналду капитаном «МЮ» на постоянной основе
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что не планирует назначать нападающего Криштиану Роналду капитаном команды на постоянной основе.

Напомним, португальский футболист надел капитанскую повязку на матче с «Вулверхэмптоном» (0:1), заменив травмированного защитника Гарри Магуайра.

«Сейчас не вижу причин для замены капитана. Гарри Магуайр до сих пор был капитаном, и пока он выступает, он будет капитаном. Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле», — приводит слова Рангника Goal.com.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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