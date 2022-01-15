Клопп — о Кариусе: «Ливерпулю» никогда не приходилось использовать пятого вратаря

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о положении голкипера Лориса Кариуса в английской команде.



«Существуют разные ситуации. Кариус не делает абсолютно ничего плохого, он в хорошей форме, усердно тренируется. Он предан делу, тренеры вратарей довольны его работой. Это ясно. Перед стартом сезона мы приняли решение, и клуб был заинтересован, чтобы Лорис нашёл новую команду, но этого не произошло. Пока у нас нет критической ситуации с травмами. Алисон — наш первый номер, второй — Келлехер, третий — Адриан, а четвёртый — Марсело Питалуга. У нас есть четыре вратаря, и мы никогда не оказывались в ситуации, в которой пришлось бы использовать пятого.



Это не вопрос качества. Парни отлично справляются, прогресс Келлехера очевиден. Лорису я желаю всего наилучшего. Он найдёт клуб. Не сейчас, так предстоящим летом. Оттуда он пойдёт дальше, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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