Клопп объяснил, почему удаление игрока «Арсенала» лишь усложнило игру для «Ливерпуля»

54-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о первом матче полуфинала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (0:0), в котором красные играли в большинстве уже с 24-й минуты из-за удаления Гранита Джаки.



«Мне очень понравилось, как мы начали игру, я увидел абсолютно всё, что нужно было в начале. Прямолинейный и живой, при этом имеющий иные вариации в нужные моменты. Мы начали игру так, как хотели, а потом была показана красная карточка игроку соперников, из-за чего «Арсенал» начал играть низким блоком. Противостоять низкому блоку сложно даже имея самую отлаженную систему, и, очевидно, мы не идеальны — вдобавок ко всему, мы приняли несколько неправильных решений, «Ливерпуль» действовал слишком поспешно, казалось, что внезапно мы почувствовали давление, что не имеет смысла, но для меня это выглядело немного так. Это типичная ситуация.



Игроки «Ливерпуля» шли вперёд, чтобы что-то выиграть сегодня вечером, и через секунду оказывались в ситуации, когда могли что-то потерять.



Является ли для нас «ударом» потеря Мане и Салаха на январь? Назовите мне хоть одну команду, которая не скучала бы по таким игрокам! Конечно, мы нуждаемся в них. Мы уже много лет знаем, что это может произойти. Итак, могли ли мы быть лучше подготовлены к этому? Я так не думаю, потому что ранее мы имели одну обойму игроков, а из-за возникших непредвиденных обстоятельств – другую», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.