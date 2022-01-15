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Нагельсман: у «Баварии» нет нефтяной скважины. Трансферы должны быть разумными

Нагельсман: у «Баварии» нет нефтяной скважины. Трансферы должны быть разумными
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о трансферной работе клуба.

«Я всегда думаю о трансферах, это часть моей работы. Всегда был большим поклонником зимних трансферов, потому что это глоток свежего воздуха для команды. Но в январе всё сложно и дорого. Мы не обязаны кого-то подписывать. Всё обсудим. Но возможные решения должны быть разумными в экономическом плане. У нас ведь нет нефтяной скважины», — цитирует Нагельсмана Bayern&Germany.

Мюнхенская «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 18 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Хоффенхайм».

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