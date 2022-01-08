Серж Гнабри: «Бавария» заслужила одно очко в матче с «Боруссией» М

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал результат матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:2).



«Мы заслужили одно очко. Ответный гол соперника пришёл из ниоткуда, что немного сбило нас с толку. Во втором тайме мы продолжали прессинговать, но, к сожалению, не смогли забить ещё один гол», — приводит слова Гнабри пресс-служба «Баварии».

Мюнхенская «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Фрайбург».

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Кёльном». Встреча состоится 15 января.