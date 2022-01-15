«Арсенал» предложил € 70 млн за Влаховича. «Фиорентина» готова продать игрока

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает La Repubblica, лондонский «Арсенал» предложил «фиалкам» € 70 млн за трансфер футболиста. Руководство итальянского клуба готово отпустить форварда, но сам игрок хочет продолжить карьеру в другой команде.
21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 20 матчах итальянской Серии А забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.
Контракт Влаховича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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