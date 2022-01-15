Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» перенесён

Матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 между «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом» перенесён из-за вспышки коронавируса, травм и отъезда игроков гостей на Кубок африканских наций, сообщает официальный сайт «канониров».
Игра должна была состояться на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне завтра, 16 января. Решение о переносе встречи приняло руководство английской Премьер-лиги. Новая дата проведения матча пока что не определена.
После 20 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» располагается на 5-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 35 очков. «Тоттенхэм» за 18 матчей набрал 33 очка, «шпоры» занимают 6-ю строчку в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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