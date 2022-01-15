Нападающий «Краснодара» Сабуа находится на сборах «Уфы»

Нападающий системы «Краснодара» Леон Сабуа в настоящий момент находится в расположении «Уфы» в турецком Белеке, где башкирская команда проводит подготовку к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги. «Уфа» не объявляла о переходе или просмотре 21-летнего футболиста, но показала его в экипировке команды на одном из роликов в «Инстаграме».

Cабуа — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах за вторую команду «быков» в Футбольной национальной лиге и отдал голевую передачу. Всего за команды системы «Краснодара» Сабуа провёл 116 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. На его счету в том числе четыре матча за основной состав и один гол.