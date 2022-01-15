Нападающий «Краснодара» Сабуа находится на сборах «Уфы»
Поделиться
Нападающий системы «Краснодара» Леон Сабуа в настоящий момент находится в расположении «Уфы» в турецком Белеке, где башкирская команда проводит подготовку к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги. «Уфа» не объявляла о переходе или просмотре 21-летнего футболиста, но показала его в экипировке команды на одном из роликов в «Инстаграме».
Cабуа — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах за вторую команду «быков» в Футбольной национальной лиге и отдал голевую передачу. Всего за команды системы «Краснодара» Сабуа провёл 116 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. На его счету в том числе четыре матча за основной состав и один гол.
Комментарии
- 15 января 2022
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:17
-
19:01
-
18:59
-
18:46
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:43
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:32
-
17:21
-
17:16
-
17:03
-
16:59
-
16:51
-
16:49
-
16:42
-
16:26
-
16:24
-
16:23
-
16:04
-
15:58
-
15:57
-
15:42
-
15:34
-
15:30
-
15:17
-
15:15
Партнерский контент