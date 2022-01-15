Шиманьски: все в «Динамо» рады переходу Смолова. Он хорошо понимает футбол
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Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски отреагировал на переход в команду нападающего Фёдора Смолова.
«Да, мы уже успели пообщаться со Смоловым. Фёдор — хороший игрок, узнал, что и хороший человек. Прекрасно, что Смолов перешёл к нам, мы в «Динамо» все рады этому. Начинаем работать вместе. Рад, что он пришёл. Смолов хорошо понимает футбол, умеет прекрасно сохранять мяч, делает отличные передачи и хорошо бьёт по воротам.
Думаю, что он быстро адаптируется в команде и будет хорошо играть. Все игроки «Динамо» помогают ему с первого дня. Надеюсь, что Смолов будет забивать и за нас. Смолов умеет забивать, я умею отдавать голевые передачи», — рассказал Шиманьски на видео пресс-службы клуба в «Телеграме».
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