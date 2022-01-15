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«Байер» победил «Боруссию» М, несмотря на два незабитых пенальти

«Байер» победил «Боруссию» М, несмотря на два незабитых пенальти
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«Байер» одержал победу над «Боруссией» Мёнхенгладбах в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Байера» голами отметились Роберт Андрих и Патрик Шик, голевые передачи отдали Флориан Вирц и Пьеро Инкапье. За «Боруссию» забил Нико Эльведи.

Отметим, что «Байер» не реализовал два пенальти. На 50-й минуте не сумел забить Шик, а на 87-й — Керем Демирбай.

«Байер» набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Боруссия» имеет в активе 22 балла и идёт на 12-й позиции. Лидером Бундеслиги является «Бавария», набравшая 46 баллов, второй идёт «Боруссия» Дортмунд (40).

Германия - Бундеслига. 19-й тур
15 января 2022, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 51'   0:2 Шик – 74'   1:2 Эльведи – 81'
Комментарии
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