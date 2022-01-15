Рафаэль Бенитес может в ближайшее время быть уволен из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес в ближайшее время может быть уволен из ливерпульского клуба, сообщает The Athletic.



По информации источника, высока вероятность того, что руководство «ирисок» уволит испанского специалиста до матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», который состоится 22 января. На уход Бенитеса может повлиять поражение команды в игре 22-го тура АПЛ с «Норвич Сити» (1:2).



«Эвертон» сумел одержать лишь одну победу в последних 13 матчах в английской Премьер-лиге.



После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. Подопечные Бенитеса располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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