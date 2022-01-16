«Реал» нашёл альтернативу Холанду

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в испанской Примере. Кандидатуру 21-летнего серба рассматривает мадридский «Реал», информирует издание El Nacional.

Согласно сведениям источника, «Королевский клуб» видит во Влаховиче альтернативу нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду. Если «Реал» не сможет подписать норвежца, то переключится на вариант с форвардом «Фиорентины».

Напомним, 21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий забил 16 голов и отдал три результативные передачи в 20 матчах итальянской Серии А. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.

Контракт Влаховича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Ньюкасл Юнайтед».