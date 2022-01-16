Кристиан Эриксен близок к возвращению в АПЛ

Датский полузащитник Кристиан Эриксен близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. Интерес к 29-летнему футболисту проявляют сразу несколько британских топ-клубов, информирует The Times.
Согласно сведениям источника, у Эриксена также есть ряд других предложений из Европы, но сам игрок хочет продолжить карьеру именно в Англии, где ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм Хотспур» с августа 2013 года по январь 2020 года.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того, как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. В Италии не допускают к матчам игроков с кардиостимуляторами.
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