«Треск ахилла был слышен другим игрокам». Магнуссон – о моменте получения серьёзной травмы

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился воспоминаниями о моменте, когда он получил серьёзную травму – разрыв ахиллова сухожилия.

«Было ощущение, что кто-то ударил меня сзади по ноге. Я обернулся, но никого рядом не было. И тогда понял, что скорее всего порвал ахилл. Боль была только мгновение, в момент «удара», то есть разрыва. Ребята — кажется, Акинфеев с Щенниковым, — потом говорили, что слышали треск, щелчок. Аки первым сразу позвал врачей, потому что понял, что есть опасность серьезной травмы. Сам я ничего не слышал, была только секундная боль. Когда лежал на газоне, попробовал подвигать голеностопом и осознал, что почти не могу этого сделать, только чуть-чуть. А когда встал, было странное чувство, как будто я стою прямо на своей вертикально уходящей вниз кости. Это было очень некомфортно.

Я отметил для себя, как хорошо и быстро сработали медики — они туго забинтовали мою ногу, дали болеутоляющее, прямо с самолета я отправился на МРТ, где подтвердился диагноз. Через два дня я улетел в Финляндию вместе с физиотерапевтом Омидом и Бруно Фуксом, которому нужно было обследоваться после операции.

В шестнадцать лет в «Ювентусе» я оперировал мениск. Вот тогда, если честно, тоже боялся. А сейчас ничего такого не чувствовал: тебе делают наркоз, и ты засыпаешь. Я уже проходил через это. Единственное — ради прикола хотелось бросить вызов организму и продержаться пару лишних мгновений до того, как меня вырубит. Медсестры, их было две или три, сказали: «Пять секунд, и ты отключишься». Я ответил, что постараюсь побороться еще за парочку.



Когда пришел в себя, те же девчонки мне говорят: «Ты проиграл» (смеется). Но зато засыпал и просыпался я с улыбкой на лице. Операция прошла отлично: никакой сильной боли, и вообще восстановление было очень хорошим», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Магнуссон продолжил восстановление после разрыва ахиллова сухожилия в Исландии.

Хёрдур перешёл в ЦСКА из английского «Бристоль Сити» в 2018 году. В прошлом сезоне исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.