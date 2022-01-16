Антони Марсьяль: никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил, что не отказывался играть за английский клуб.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральфи Рангник сообщил, что форвард не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2).
«Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам», — написал Марсьяль на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 26-летнего французский форвард принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:
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