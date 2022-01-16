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Антони Марсьяль: никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед»

Антони Марсьяль: никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил, что не отказывался играть за английский клуб.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральфи Рангник сообщил, что форвард не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2).

«Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам», — написал Марсьяль на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 26-летнего французский форвард принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

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