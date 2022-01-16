Винисиус Жуниор может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего бразильца заинтересован «Манчестер Сити», информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, «горожане» уже сделали первый официальный запрос в «Реал» по Винисиусу. Речь идёт о трансфере игрока в «Манчестер Сити» следующим летом. При этом «Реал» не горит желанием продавать бразильца.

Тренерский штаб британского гранда видит в Винисиусе замену Феррану Торресу, который недавно перебрался в «Барселону».

За мадридский клуб бразилец выступает с 2018 года. В общей сложности он провёл за команду 145 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 32 результативные передачи.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл в 20 матчах, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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