Винисиус Жуниор может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего бразильца заинтересован «Манчестер Сити», информирует El Nacional.
Согласно сведениям источника, «горожане» уже сделали первый официальный запрос в «Реал» по Винисиусу. Речь идёт о трансфере игрока в «Манчестер Сити» следующим летом. При этом «Реал» не горит желанием продавать бразильца.
Тренерский штаб британского гранда видит в Винисиусе замену Феррану Торресу, который недавно перебрался в «Барселону».
За мадридский клуб бразилец выступает с 2018 года. В общей сложности он провёл за команду 145 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 32 результативные передачи.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл в 20 матчах, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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