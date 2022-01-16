«Ливерпуль» — «Брентфорд»: составы команд на матч 22-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Брентфорд» объявили стартовые составы на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брентфорд».
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон, Жота, Фирмино, Джонс.
«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Аер, Генри, Расмуссен, Янельт, Нёргор, Баптист, Тони, Мбемо.
«Ливерпуль» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
- 16 января 2022
-
16:49
-
16:37
-
16:21
-
16:20
-
16:13
-
16:06
-
15:43
-
15:35
-
15:22
-
15:19
-
14:58
-
14:44
-
14:33
-
14:33
-
14:15
-
14:12
-
14:09
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:38
-
13:00
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:21
-
12:09
-
12:06
-
11:46
-
11:40
-
11:18
-
11:14
-
10:49
-
10:40
-
10:26