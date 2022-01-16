«Ливерпуль» — «Брентфорд»: составы команд на матч 22-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Брентфорд» объявили стартовые составы на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брентфорд».

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон, Жота, Фирмино, Джонс.



«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Аер, Генри, Расмуссен, Янельт, Нёргор, Баптист, Тони, Мбемо.

«Ливерпуль» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.