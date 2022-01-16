«Верона» обыграла «Сассуоло» в матче с шестью голами

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Верону». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



На 37-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Вероны» Джанлука Капрари. В конце первого тайма полузащитник Антонин Барак упрочил преимущество гостей в счёте. На 54-й минуте форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка сократил отставание хозяев. Через три минуты Барак успешно реализовал пенальти и оформил дубль. На 67-й минуте форвард Грегоре Дефрель забил второй гол «Сассуоло» в этой встрече. В компенсированное время матча Барак оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.



«Верона» набрала 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (28) — на 11-м месте.