«Верона» обыграла «Сассуоло» в матче с шестью голами

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Верону». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На 37-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Вероны» Джанлука Капрари. В конце первого тайма полузащитник Антонин Барак упрочил преимущество гостей в счёте. На 54-й минуте форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка сократил отставание хозяев. Через три минуты Барак успешно реализовал пенальти и оформил дубль. На 67-й минуте форвард Грегоре Дефрель забил второй гол «Сассуоло» в этой встрече. В компенсированное время матча Барак оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.
«Верона» набрала 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (28) — на 11-м месте.
- 16 января 2022
-
16:49
-
16:37
-
16:21
-
16:20
-
16:13
-
16:06
-
15:43
-
15:35
-
15:22
-
15:19
-
14:58
-
14:44
-
14:33
-
14:33
-
14:15
-
14:12
-
14:09
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:38
-
13:00
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:21
-
12:09
-
12:06
-
11:46
-
11:40
-
11:18
-
11:14
-
10:49
-
10:40
-
10:26