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«Верона» обыграла «Сассуоло» в матче с шестью голами

«Верона» обыграла «Сассуоло» в матче с шестью голами
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В матче 22-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Верону». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 37-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Вероны» Джанлука Капрари. В конце первого тайма полузащитник Антонин Барак упрочил преимущество гостей в счёте. На 54-й минуте форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка сократил отставание хозяев. Через три минуты Барак успешно реализовал пенальти и оформил дубль. На 67-й минуте форвард Грегоре Дефрель забил второй гол «Сассуоло» в этой встрече. В компенсированное время матча Барак оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.

«Верона» набрала 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (28) — на 11-м месте.

Италия - Серия А. 22-й тур
16 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 4
Верона
Верона
0:1 Капрари – 37'   0:2 Барак – 44'   1:2 Скамакка – 54'   1:3 Барак – 57' (пен)   2:3 Дефрель – 67'   2:4 Барак – 90+4'
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