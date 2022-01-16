«Ренн» разгромил «Бордо» со счётом 6:0 в матче чемпионата Франции

Сегодня, 16 января, в матче 21-го тура французской Лиги 1 «Ренн» встретился с «Бордо». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Бастьен Дешепи.
Счёт в матче на 32-й минуте открыл Мартен Терье. На 43-й минуте второй гол «Ренна» забил Банжамен Буриго. На 51-й минуте «Бордо» остался в меньшинстве – с поля был удалён Иссуф Сиссоко. «Ренн» сумел воспользоваться численным преимуществом и забил ещё четыре мяча, авторами которых стали Гаэтан Лаборде, Адриан Трюффер и Серу Гирасси (дубль). Финальный свисток арбитра зафиксировал победой хозяев с разгромным счётом.
«Ренн» набрал 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (17 очков) – на 17-м месте.
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