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«Ренн» разгромил «Бордо» со счётом 6:0 в матче чемпионата Франции

«Ренн» разгромил «Бордо» со счётом 6:0 в матче чемпионата Франции
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Сегодня, 16 января, в матче 21-го тура французской Лиги 1 «Ренн» встретился с «Бордо». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Бастьен Дешепи.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл Мартен Терье. На 43-й минуте второй гол «Ренна» забил Банжамен Буриго. На 51-й минуте «Бордо» остался в меньшинстве – с поля был удалён Иссуф Сиссоко. «Ренн» сумел воспользоваться численным преимуществом и забил ещё четыре мяча, авторами которых стали Гаэтан Лаборде, Адриан Трюффер и Серу Гирасси (дубль). Финальный свисток арбитра зафиксировал победой хозяев с разгромным счётом.

«Ренн» набрал 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (17 очков) – на 17-м месте.

Франция - Лига 1. 21-й тур
16 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
6 : 0
Бордо
Бордо
1:0 Терье – 32'   2:0 Буриго – 43'   3:0 Лаборде – 61'   4:0 Трюффер – 69'   5:0 Гирасси – 89'   6:0 Гирасси – 90+2'
Удаления: нет / Сиссоко – 50'
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