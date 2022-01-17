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Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал моё право на работу

Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал моё право на работу
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Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал свой уход из московской команды.

«Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Всё было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчёт сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть.

Я хотел проводить восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Там лучше климат, плюс не хотелось быть одному. «Локомотив» настоял на том, чтобы я занимался именно в Нидерландах. Ок, я отправился туда. Перед закрытием трансферного окна мне предложили что-то вроде обмена: ту же самую работу по восстановлению перенесут в Португалию, где я буду рядом с моими детьми, но при этом соглашусь на исключение из заявки. Я отказался», — рассказал Зе Луиш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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