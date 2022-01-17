Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал моё право на работу

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал свой уход из московской команды.
«Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Всё было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчёт сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть.
Я хотел проводить восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Там лучше климат, плюс не хотелось быть одному. «Локомотив» настоял на том, чтобы я занимался именно в Нидерландах. Ок, я отправился туда. Перед закрытием трансферного окна мне предложили что-то вроде обмена: ту же самую работу по восстановлению перенесут в Португалию, где я буду рядом с моими детьми, но при этом соглашусь на исключение из заявки. Я отказался», — рассказал Зе Луиш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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