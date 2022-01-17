Зе Луиш: «Локо» исключил меня из заявки против закона. Я оказался брошен

Экс-нападающий московского «Локомотива» Зе Луиш признался, что клуб принял решение исключить его из заявки против воли футболиста.
«Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо – просто забрали моё право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал. Набрался спокойствия, чтобы решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят.
Они приняли это решение (исключение из заявки) против моей воли. Можно даже сказать, против закона. Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь, что я делаю. «Локо» вообще не беспокоился. Меня не спрашивали ни о чём. Сначала я был на связи с мексиканским специалистом, который пришёл в «Локомотив». Всё было хорошо. До восстановления в Нидерландах всё было шикарно, но потом все исчезли. Я мог уехать хоть в Кабо-Верде, хоть в Мексику, и никто бы не узнал. Невероятно. Со мной что-то подобное случилось впервые», — рассказал Зе Луиш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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